بالصور.. فعاليات اليوم الثاني لمهرجان القريات الدولي للطيور

سلطان الهوير(صدى):

تواصلت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان القريات الدولي للطيور مساء السبت 144‪1/6/7 حيث تواصلت الفعاليات للمهرجان في ثاني أيامه من خلال الأركان المصاحبة والمعارض الحكوميه والخاصة وبيت الشعر للصقار مراد الخالدي بالاضافه لخيمة الضيافة التي احتضنت الضيوف والزوار وعازف الربابة الأستاذ صالح محارب الاشجعي الذي أمتع الزوار، وبعد صلاة المغرب بدأت الفقرات على المسرح الرئيسي حيث شاركت الجالية المصريه بلون فلكلور شعبي “رقصة المزمار” تفاعل معها الجمهور.

كما شهد مسرح الفعاليات بعد صلاة العشاء أمسية شعرية وانشادية أدارها وقدمها الإعلامي فهد سالم الشراري وجمعت كلا من الشاعر منيف الخمشي والشاعر حماد مناور والمنشد محمد آل مسعود .

وشهدت الأمسية حضور كبير وتفاعل من الجمهور .

وفي نهاية فعاليات اليوم الثاني وتقديم من الاعلامية المتألقة شهد العطوي قام المنظمون بالسحب على الجوائز اليومية القيمه التي أسعدت الفائزين.