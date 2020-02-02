5 مخاطر لحقن البوتوكس أبرزها التسمم وشلل الوجه
يلجأ الكثير من النساء لاستخدام البوتوكس لعلاج بعض الحالات الصحية، مثل تصلب العضلات والصداع النصفي المزمن والتعرق المفرط.
ويستخدم البوتوكس في تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة و التخلص من ترهل البشرة وغيره من المشاكل للحصول على مظهر شاب.
ونستعرض أكثر الآثار الجانبية شيوعا لـ ”البوتكس”، ومن أبرزها أولا…رد فعل تحسسي: يشمل الشعور بقشعريرة وحكة، بالإضافة إلى صفير أثناء التنفس وصعوبة التنفس أيضا، كما قد يحدث تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.
ثانيا.. أعراض شبيهة بالأنفلونزا: ينتج عن ”البوتوكس“ أعراض شبيهة بالأنفلونزا، بما في ذلك الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، بجانب السعال وحتى عدوى الجهاز التنفسي.
ثالثا.. شلل في الوجه: ”البوتوكس“ يحدث شلل في الوجه، حيث يؤثر هذا الإجراء على تعبيرات الوجه، كما قد يؤدي إلى مشاكل في الغدد المنتجة للدموع بالعين.
رابعا..تهدل الجفون: حقن ”البوتوكس“ يحدث تهدل أو تدل في الجفون، كما قد تصبح الحواجب غير متساوية.
خامسا.. التسمم: يؤدي التعرض لتركيزات عالية من مادة ”البوتيولينام“ المستخدمة في ”البوتوكس“، إلى الإصابة بأحد أنواع التسمم يُعرف باسم ”التسمم السجقي“.
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