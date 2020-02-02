5 مخاطر لحقن البوتوكس أبرزها التسمم وشلل الوجه 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلجأ الكثير من النساء لاستخدام البوتوكس لعلاج بعض الحالات الصحية، مثل تصلب العضلات والصداع النصفي المزمن والتعرق المفرط.

ويستخدم البوتوكس في تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة و التخلص من ترهل البشرة وغيره من المشاكل للحصول على مظهر شاب.

ونستعرض أكثر الآثار الجانبية شيوعا لـ ”البوتكس”، ومن أبرزها أولا…رد فعل تحسسي: يشمل الشعور بقشعريرة وحكة، بالإضافة إلى صفير أثناء التنفس وصعوبة التنفس أيضا، كما قد يحدث تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

ثانيا.. أعراض شبيهة بالأنفلونزا: ينتج عن ”البوتوكس“ أعراض شبيهة بالأنفلونزا، بما في ذلك الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، بجانب السعال وحتى عدوى الجهاز التنفسي.

ثالثا.. شلل في الوجه: ”البوتوكس“ يحدث شلل في الوجه، حيث يؤثر هذا الإجراء على تعبيرات الوجه، كما قد يؤدي إلى مشاكل في الغدد المنتجة للدموع بالعين.

رابعا..تهدل الجفون: حقن ”البوتوكس“ يحدث تهدل أو تدل في الجفون، كما قد تصبح الحواجب غير متساوية.

خامسا.. التسمم: يؤدي التعرض لتركيزات عالية من مادة ”البوتيولينام“ المستخدمة في ”البوتوكس“، إلى الإصابة بأحد أنواع التسمم يُعرف باسم ”التسمم السجقي“.