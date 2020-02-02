مسؤولي حرس الحدود السعودي والمصري بالرياض يعقدون اجتماعهم الدوري السابع

سعيد العجل(صدى):

تم اليوم الأحد، الموافق 8/ 6/ 1441هـ عقد الاجتماع السابع لمسؤولي حرس الحدود في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث رأس معالي الفريق عواد بن عيد البلوي الجانب السعودي، فيما رأس الجانب المصري سعادة قائد حرس الحدود المصري اللواء أركان حرب أيمن محمود شحاته .

وفي مستهل الاجتماع نقل معالي مدير عام حرس الحدود السعودي للمجتمعين تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالتوفيق، وأن يحقق الاجتماع أهدافه.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الجاري والتنسيق بين الطرفين لمكافحة عمليات التهريب والتسلل وتبادل الخبرات في ذلك ، كما تم بحث السبل الكفيلة بالحد من مخالفات قوارب الصيد والنزهة .