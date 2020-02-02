طلاق فنانة شهيرة بعد 12 يوما من زواجها 

أوتاوا(صدى):

انفصلت الممثلة الكندية الشهيرة، باميلا أندرسون، عن زوجها بعد 12 يوما من عرسها، دون أن توضح أسباب الانفصال.

وقالت أندرسون”إن الحياة رحلة، وأن الحب عملية، ومع أخذ هذه الحقيقة العالمية في الاعتبار، فقد قررنا بشكل متبادل تأجيل إضفاء الطابع الرسمي على شهادة زواجنا، ووضع إيماننا في هذه العملية، شكرا لكم على احترام خصوصيتنا”.

وتعد هذه الزيجة الرابعة لباميلا أندرسون، بعد زواجها من المغني وكاتب الأغاني، كيد روك من 2006 إلى 2007، ومن لاعب البوكر، ريك سولومون.