وزير البيئة يتعهد بتطوير زراعة البن في المملكة

علي القحطاني(صدى):

تعهد عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، بأن تعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على تطوير زراعة البن بما يحقق تنمية ريفية زراعية مستدامة.

وكتب، مساء اليوم، على حسابه الرسمى بموقع تويتر:”التقيت اليوم أيضاً بمزارعي البن في مهرجان البن السابع في محافظة الداير في جازان، وأسعدني التنافس في تحسين محصول البن، وحماس المزارعين لهذه الثمرة الواعدة، واعتزازهم بعراقتها، وستعمل الوزارة بإذن الله على تطوير زراعتهم بما يحقق تنمية ريفية زراعية مستدامة بحول الله.

يذكر أن وزير البيئة دشن اليوم أول مزرعة بُن نموذجية بكوادر وطنية وخبرات دولية ضمن عقد الوزارة مع الصندوق الزراعي الدولي (ايفاد).