الدفاع المدني يحذر من هطول الأمطار في 10 مناطق

سعيد العجل(صدى):

تدعوا مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اتباع ارشادات السلامة عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول حيث يتوقع هطول امطار من متوسطة إلى غزيرة على اجزاء من منطقة مكة المكرمة منها العاصمة المقدسة، الطائف، الكامل، أضم، ميسان، الليث، القنفذة، المويه، الخرمة

وذلك خلال هذا الفترة من يوم الاثنين الموافق ٩ / ٦ /١٤٤١هـ إلى يوم الأربعاء الموافق ١١ / ٦ / ١٤٤١هـ بحسب ما ورد من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة .

واوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان التوقعات تشير هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تصحب بزخات من البرد تجري على إثرها السيول مع تأثر الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ودعا القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية والتقلبات الجوية المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات الدفاع المدني بوسائل التواصل الاجتماعي .

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض اجزاء منطقة مكة المكرمة والتي قد تمر بمجاري السيول وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لايوجد بها امطار والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم.

جعلها الله امطار خير وبركة

متمنين للجميع السلامة الدائمة