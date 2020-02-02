وظائف إدارية شاغرة فى الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة
طرحت الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة (كيل) وظائف إدارية للرجال من حملة البكالوريوس بمسمي وظيفة أخصائي تطوير تنظيمي.
وأوضحت الجمعية شروط التقديم وهى كالتالى:
-أن يكون المتقدم سودى الجنسية
– حاصل علي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص إدارة أعمال.
-أن تكون سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية الخاص بالمتقدم تشير بعدم تسجيله على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة
-ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً
وذكرت أن التقديم متاح الآن وحتى 2 مارس المقبل عبر الرابط التالى: اضغط هنا
اترك تعليقاً