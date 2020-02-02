وظائف إدارية شاغرة فى الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة (كيل) وظائف إدارية للرجال من حملة البكالوريوس بمسمي وظيفة أخصائي تطوير تنظيمي.

وأوضحت الجمعية شروط التقديم وهى كالتالى:

-أن يكون المتقدم سودى الجنسية

– حاصل علي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص إدارة أعمال.

-أن تكون سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية الخاص بالمتقدم تشير بعدم تسجيله على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة

-ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً

وذكرت أن التقديم متاح الآن وحتى 2 مارس المقبل عبر الرابط التالى: اضغط هنا