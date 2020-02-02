حسناء ثرية بالرياض تبحث عن عريس مسيار بأي مواصفات 

خاص(صدى):

أعلنت حسناء ثرية بالرياض عن رغبتها في زواج مسيار من عريس بأي مواصفات، متطرقة للحديث عن مميزاتها كي يطلع عليها الراغبين في الزواج.

وكتبت الخطابة أم رهف في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قائلة:” اللي يبي زواج مسيار لدى فتاة اسمها أحلام مطلقة عقيمة ثرية وعمرها ٤٠”.

واستكملت الخطابة أم رهف مواصفات المواطنة الثرية التي تطلب الزواج:”جميلة مقبولة ناعمة، شكلها أصغر من عمرها وزنها 65 وطولي167 وتسكن بيت ملك في الرياض وترغب في زواج مسيار من رجل يشاركها الحياة الزوجية مايهم إذا كان كبير بالعمر”.

وأحدثت تغريدة الخطابة “أم رهف ” تفاعلا كبيرا من قبل رواد التواصل الاجتماعي الذين طلبوا منها طريقة للتواصل مع السيدة من أجل التعارف وإتمام إجراءات الزواج.