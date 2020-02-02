حسناء ثرية بالرياض تبحث عن عريس مسيار بأي مواصفات
أعلنت حسناء ثرية بالرياض عن رغبتها في زواج مسيار من عريس بأي مواصفات، متطرقة للحديث عن مميزاتها كي يطلع عليها الراغبين في الزواج.
وكتبت الخطابة أم رهف في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قائلة:” اللي يبي زواج مسيار لدى فتاة اسمها أحلام مطلقة عقيمة ثرية وعمرها ٤٠”.
واستكملت الخطابة أم رهف مواصفات المواطنة الثرية التي تطلب الزواج:”جميلة مقبولة ناعمة، شكلها أصغر من عمرها وزنها 65 وطولي167 وتسكن بيت ملك في الرياض وترغب في زواج مسيار من رجل يشاركها الحياة الزوجية مايهم إذا كان كبير بالعمر”.
وأحدثت تغريدة الخطابة “أم رهف ” تفاعلا كبيرا من قبل رواد التواصل الاجتماعي الذين طلبوا منها طريقة للتواصل مع السيدة من أجل التعارف وإتمام إجراءات الزواج.
محماس السادس طعشر[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 1 ساعة
محماس ونجر به وبالخدمه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92427 ] نشر منذ 57 دقيقة
طالما سبق وان تزوجت ، فليست فتاة .. الفتاو هي البكر ..
.. والباين انها تبي تشتري خروف قرَّاع وليس زوج .. هذا والله أعلم ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23612 ] نشر منذ 24 دقيقة
قراع ههههههههه
abdul[ عدد التعليقات: 2005 ] نشر منذ 28 دقيقة
لاتركت رقم هاتف ولا عنوان ولا طريقة للتواصل. والله الرجال اصبحوا مسخرة ومضحكة للبنات. واكيد ستطلب مسبقا مبلغا ” رمزيا ” من خمسة الي عشرة الاف من الريالات مِن الذي يَتقدّم الي خطبتها ريثما يتم عقد النكاح ثم يعاد اليه المبلغ مضاعفا او يرجع اليه المبلغ ناقصا عمولة الخطّابة لا يتجاوز ٥٠% من المبلغ المُودَع اذا لم يحصل التوفيق في اتمام عقد النكاح المسياري. هههههههههه…..
abdul[ عدد التعليقات: 2005 ] نشر منذ 25 دقيقة
لاتركت رقم هاتف ولا عنوان ولا طريقة للتواصل. والله الرجال اصبحوا مسخرة ومضحكة للبنات. واكيد ستطلب مسبقا مبلغا ” رمزيا ” من خمسة الي عشرة الاف من الريالات مِن الذي يَتقدّم الي خطبتها ريثما يتم عقد النكاح ثم يعاد اليه المبلغ مضاعفا او يرجع اليه المبلغ ناقصا عمولة الخطّابة لا يتجاوز ٥٠% من المبلغ المُودَع اذا لم يحصل التوفيق في اتمام عقد النكاح المسياري. هههههههههه….. وبعدين كيف نعرف انها حسناء رشيقة ثرية شابة عاقلة ونوع وحالة البيت التي تملكه ؟ القصة فيها الف مقلب ومقلب.