وظيفة شاغرة بشركة طيران أديل

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة طيران أديل وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى أخصائي موارد بشرية.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية)، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

كما اشترطت على المتقدم بأن تكون سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية الخاص به تشير بعدم تسجيله على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، بجانب إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).

ونوهت بأن التقديم متاح الآن وحتى 2 مارس المقبل، من خلال الرابط التالى :اضغط هنا