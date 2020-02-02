السجن لجدة «الطفلة جنة» التي عذبتها حتى الموت

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن 6 أعوام بحق جدة الطفلة جنة والتي توفيت نتيجة تعذيب جدتها وخالها لها.

وطالب دفاع المتهمة، ببرائتها والإفراج عنها؛ مستندة إلى أقوال الحفيدة الكبرى في التحقيقات الأولية، إن شقيقتها توفيت من الزيت المغلي وليس التعذيب، قبل أن تتغير أقوالها.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت في أكتوبر الماضي، وفاة الطفلة جنة البالغة من العمر 5 سنوات، وعُثر على جسدها آثار ضرب وحروق، نتيجة تعذيب جدتها.

وشهدت المحاكمة، تنازل والدة الطفلة، عن قضية اتهام الجدة، قائلة إن ابنتها «انسكب عليها زيت مغلي ولم تمت بفعل التعذيب على يد جدتها».

وأكدت أن الجدة «كانت تضرب حفيدتيها جنة وشقيقتها بالخرطوم فقط على سبيل التأديب».