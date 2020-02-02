إحالة أحمد عز وشقيقة زينة إلى المحاكمة

القاهرة(صدى):

أمرت نيابة العلمين في مصر، بإحالة الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، إلى المحاكمة على خلفية مشاجرتهما في فندق بالساحل الشمالي، أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يتقدم الاثنان إلى محكمة الجنح؛ لمحاكمتهما بتهمة السب والقذف للآخر، حيث سيمثلان كلاهما للمحاكمة متهما ومجنيا عليه.

وكان أحمد عز قد حر محضرًا في شرطة السياحة ضد شقيقة طليقته بتهمة السب والقذف، وهو ما فعلته كذلك الأخرى، ليصبح الاثنان متهمًا ومجنيًا عليه في القضية.

وكان مقطع فيديو قد أظهر شقيقة الفنانة وهي تتشاجر مع الفنان أحمد عز، وسط حالة من الاستغراب من النزلاء في أحد الفنادق الشهيرة في الساحل الشمالي.