شاهد.. «القذافي» يقترح «صفقة القرن» قبل 15 عامًا!

طرابلس(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الرئيس الليبي السباق معمر القذافي، وهو يقترح «صفقة القرن» في إحدى قمم جامعة الدول العربية قبل 15 عامًا.

ويوضح الفيديو، «القذافي» يرى أن مساحة الأرض المتنازع عليها لا تسمح بقيام دولتين، مؤكدًا أن المطالبة بالحل يعني أن يبقى الفلسطينيون والإسرائيليون في صراع دائم.

وأشار إلى أن الحل هو إقامة دولة ديمقراطية واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون فيها معا.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يسمى «صفقة القرن» والتي اعترف فيها بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل وهو ما أثار غضب واستنكار ورفض الفلسطينيين.