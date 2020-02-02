أبرز مزايا وعيوب التعليق الخلفي المنفصل والمتصل فى السيارات

وكالات(صدى):

تشكل أنظمة التعليق الخلفى جزء هام في هيكل السيارة، وبدونه لا يمكن أن يتصل جسم المركبة بالإطارات.

وتقسم أنظمة التعليق إلى نوعين، أحدهما تعليق خلفي منفصل، والأخر تعليق خلفي متصل، ويكون لكل منهما مميزات تجعله متفوق على الأخرى، كما يشوبهما بعض العيوب.

ويتميز التعليق الخلفى المنفصل بأنه يعمل على زيادة ثبات السيارة بصورة عالية خاصة في حالة السرعات والمنعطفات نظرًا لاحتفاظ كل إطار بأجزاء التعليق الخاصة به، وانفصاله عن الإطار الآخر الخلفي، كما أنه يوفر راحة للركاب.

أما عيوبه فتتمثل في أنه يحتاج لصيانة متكررة ويزيد من وزن السيارة، وتكلفته التصنيعية تكون عالية.

من جهة أخرى، يتميز التعليق الخلفي المتصل بأنه لا يحتاج لصيانة كثيرة، ووزنه خفيف، كما أن سعره رخيص، ألا أن قيامه بالربط بين الإطارين يجعل السيارة تتأثر بالحفر والمطبات، وهذا يقلل من راحة الركاب.