بالفيديو.. لطيفة تركي تسرح شعرها على أنغام «إليسا»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ظهرت لطيفة تركي إحدى ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو وهي تقوم بتسريح شعرها، مما أثار إعجاب المتابعين.

وجاء ذلك بعد فترة غياب من أجل أن تلفت النظر إلى جمالها حيث قامت بتشغيل أغنية لإليسا من أجل أن تجذب الانتباء

وتصدرت لطيفة قائمة الترند في المملكة بهاشتاج لطيفة تركي، في حين قال البعض إنها تحاول تقليد النجمة نجلاء عبدالعزيز لتكسب مزيدا من الشهرة.