بالفيديو .. مدرب رياضى يقر باغتصاب إحدى بطلات التزحلق على الجليد

باريس(صدى):

اقر الفرنسي جيل باير، المدرب السابق للتزحلق على الجليد، بأنه قام باغتصاب إحدى بطلات التزحلق على الجليد، عندما كانت قاصرًا.

وأوضح، في تصريحات له، أنه كان مدربًا لـ “سارة أبيتبول”، التى حصدت برونزية بطولة العالم للتزحلق على الجليد عام 2000، مؤكدًا شعر بندم شديد على ما فعله معها.

من جهته، قالت “سارة أبيتبول”أن باير، والبالغ من العام حاليا 61 عاما، قام بالاعتداء عليها جنسيًا عدة مرات عندما كانت مراهقة وتبلغ من العمر ما بين 16 إلى 17 عاما.

وتأتى اعترافات المدرب الفرنسى على خلفية إصدار “سارة أبيتبول”لكتاب، أكدت فيه أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل مدربها عندما كانت قاصرا، وهى تلك التهمة والتى سبق وأن نافها المدرب طوال الأعوام الماضية.

كما سبق وأن اتهمت المتزلجة الفرنسية هيلين غودار نفس المدرب بالإعتداء عليها عندما كانت في عمر 13 و14 عاما.