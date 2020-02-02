التعليم: «ساعة النشاط» ليست مرتبة

حمود العنزي(صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن توجهه حيال ساعة النشاط، مؤكدا أنه وضع مهلة عام أمام المختصين من أجل تنظيمها وذلك خلال لقائه صباح اليوم بعدد من التربويين في المنطقة الشرقية.

وقال الوزير إن “ساعة النشاط قائمة حالياً لكنها ليست مرتبة وليست واضحة المعالم، ومنظمة بدليل تنظيمي.

وأضاف أنه وضع مهلة سنة للمختصين في التعليم لإعداد دليل تنظيمي واضح المعالم لساعة النشاط، حتى تصبح مفيدة للطلاب والطالبات وتخدم مصلحتهم، ولا تكون مجرد مضيعة وقت للطلاب والمعلمين”.