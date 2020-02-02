شاهد.. نماذج فورد F-150 الكهربائية المنتظرة

واشنطن(صدى):

على خلفية إعلان شركة فورد أنها ستنتج بيك آب كهربائية، انتشر تصميم تخيلي للسيارة الجديدة، إذ من المتوقع أنها ستحصل على العديد من إشارات التصميم من F-150 التقليدية.

وفي الصور التجسسية، ظهرت نماذج أولية للسيارة الجديدة مختلفة تماماً عن F-150 ، إذ يُتوقع أن يحصل الإصدار الكهربائي المنتظر على إشارات تصميم من F-150 الجديدة كلياً.

وكانت الشركة قد أعلنت أنها ستكشف قريباً عن طراز F-150 هجين وآخر تقليدي، على أن تأتي فورد F-150 الكهربائية بالكامل بعد ذلك بفترة قليلة.