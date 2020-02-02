بالفيديو.. مواطن أبكم يستعيد النطق والسمع بعد 58 عاما من فقدهما
أنعم الله سبحانه وتعالى على مواطن أبكم وأصم باستعادة حاستي السمع والنطق بعد 58 عاما من فقدهما خلال أدائه صلاة الفجر.
وقال المواطن الذي يدعى جمال الشهري في مقطع متداول، إنه فقد حاستي السمع والنطق منذ أكثر من 58 عاما، لافتا إلي أنه سمع صوت إمام المسجد أثناء صلاة الفجر بعد فقدهما.
وعبر المواطن عن سعادته البالغة باستعادة النطق والسمع، مبينا أن أول شيئ فعله بعد استعادة السمع والنطق هو اتصاله بوالدته التي أخبرها بأنه استعادة النطق، موضحا أن والدته بكت من الفرحة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92410 ] نشر منذ 25 دقيقة
سبحان الله والحمد لله ، على نعمه اللتي لا تحصى ، انعم بها على عباده …
.. وهذا الآدمي انعم الله عليه في يوم مبارك ، فهنيئاً له بما انعم الله عليه ..
زاير[ عدد التعليقات: 2631 ] نشر منذ 12 دقيقة
الحمد لله أن شفاه من الصمم و الخرس و البكم اللهم اشف مرضي المسلمين .
محماس السادس طعشر[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 5 دقائق
سبحان الله…
الشيطان يوسوس للانسان ويضييق عليه دنياها…
استحضر نعمة الله عليك بالسمع والبصر وحاول تعطلها ليوم واحد..؟
عندها ستسجد لله حمد وشكر على نعمه التي لاتقدر بالمليارات