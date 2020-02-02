بالفيديو.. مواطن أبكم يستعيد النطق والسمع بعد 58 عاما من فقدهما 

عادل الحربي(صدى):

أنعم الله سبحانه وتعالى على مواطن أبكم وأصم باستعادة حاستي السمع والنطق بعد 58 عاما من فقدهما خلال أدائه صلاة الفجر.

وقال المواطن الذي يدعى جمال الشهري في مقطع متداول، إنه فقد حاستي السمع والنطق منذ أكثر من 58 عاما، لافتا إلي أنه سمع صوت إمام المسجد أثناء صلاة الفجر بعد فقدهما.

وعبر المواطن عن سعادته البالغة باستعادة النطق والسمع، مبينا أن أول شيئ فعله بعد استعادة السمع والنطق هو اتصاله بوالدته التي أخبرها بأنه استعادة النطق، موضحا أن والدته بكت من الفرحة.