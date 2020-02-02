وظيفة شاغرة في شركة المتجر الوطني بالخبر 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المتجر الوطني عن وجود وظيفة شاغرة ” للرجال ” لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص (المحاسبة، المالية)، للعمل بالشركة بالخبر، بمسمى (محاسب)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المحاسبة، المالية)، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وأبانت أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/02/02م وينتهي بتاريخ 2020/03/02م.