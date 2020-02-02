غبار وغيوم غدًا

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة .