الرخيص: يحذر من التاسع ويستشهد بالخلاوي بتجمد الماء وتكون الصقيع والثلوج

رافع فريح(صدى):

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ماجد الرخيص من ليالي الموجة الرابعة من برد الشتاء والتي يشتد بها البرد والتي تبدأ بقران تاسع بردها لاسع وهي التاسع من جمادة الآخرة ١٤٤١ . واستدل الرخيص بعالم الفلك (الخلاوي) رحمة الله علية قبل ٦٠٠ عام محذراً من برد هذه الليالي ويقول الخلاوي:

إذا قارن القمر الثريا بتاسع

يجي ليالي بردهن كباس

ثمان ليالٍ يجمدّ الماء على الصفّا

يخلّي عودنَ الغطاة يباس

لو كان فوقَ العود ثوبٍ وفروه

لكنه عاريٍ ما عليهِ لباس

و أختتم الرخيص حديثه بأن المكان الذي يجمد فيه الماء على الصفاء ليس محدداً بالجزيرة العربية ولكنه اذا تعرض لشدة البرد والصقيع فتتكون الثلوج.