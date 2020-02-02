شاهد.. مقر فخم لعزل الطلاب العشرة القادمين من الصين
وثّق مقطع فيديو، مقر عزل الطلاب العشرة في الرياض بعد وصولهم إلى المملكة قادمين من ووهان الصينية، اليوم الأحد.
وأظهر الفيديو الذي وثٌقه أحد الطلاب بالمقر، وجود شقة صغيرة لكل طالب منهم مزودة بكافة الخدمات التي يحتاجها سواء أساسية كالطعام والشراب، أو ترفيهية (بلاي ستيشن، وطاولة تنس، بلياردو، وألعاب أخرى).
وأعلنت وزارة الصحة، عن وصول عشرة طلاب سعوديين قادمين من الصين، مشيرة إلى أنه تم عزلهم إحترازياً لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للإطمئنان عليهم.
احمد[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 9 دقائق
واللي ماعنده واسطة.يناشد علاجه او يموت
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1281 ] نشر منذ 7 دقائق
أكبر تحليل لاخطر مرض يأخذ 3 أيام حجر صحي من أجل السلامة و 3 اعادات للتحليل للتأكد أحدها في المختبر الإقليمي
محماس السادس طعشر[ عدد التعليقات: 618 ] نشر منذ 3 دقائق
والله انها دعايه وترانا مجربينكم..انحبسنا بغرفه كنها سجن