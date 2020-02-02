شاهد.. مقر فخم لعزل الطلاب العشرة القادمين من الصين

علي القحطاني(صدى):

وثّق مقطع فيديو، مقر عزل الطلاب العشرة في الرياض بعد وصولهم إلى المملكة قادمين من ووهان الصينية، اليوم الأحد.

وأظهر الفيديو الذي وثٌقه أحد الطلاب بالمقر، وجود شقة صغيرة لكل طالب منهم مزودة بكافة الخدمات التي يحتاجها سواء أساسية كالطعام والشراب، أو ترفيهية (بلاي ستيشن، وطاولة تنس، بلياردو، وألعاب أخرى).

وأعلنت وزارة الصحة، عن وصول عشرة طلاب سعوديين قادمين من الصين، مشيرة إلى أنه تم عزلهم إحترازياً لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للإطمئنان عليهم.