تسريب صور فاضحة لفنانة شهيرة أثناء العلاقة الحميمة مع حبيبها 

أنقرة(صدى):

انتشرت صور فاضحة للفنانة التركية أصلي بكير أوغلو، في أوضاع حميمة مع حبيبها، مما أحدثت ضجة كبيرة بمنصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها عارية.

وهددت النجمة التركية بمقاضاة كل من ينشر صورها الخاصة الفاضحة التي يعتقد أنه تم تسريبها بعد السطو على هاتفها، وتشير التكهنات إلي أن المسؤول عن تسريب صورها الفاضحة هوصديقها المقرب.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم تسريب الصور عبر اختراق “واتس آب” الخاص بأصلي، أو أنها قد تكون وضعت هاتفها في ورشة للتصليح والصيانة وأن يكون أحد الموظفين هناك تولى تسريب الصور.

يذكر أن هذه الفنانة الشابة والفاتنة كانت قد ارتبطت العام الماضي بعلاقة حب مع الـ”دي جي” التركي جان كوتشاك.