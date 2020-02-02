مولر وهوملز قد يعودون لقيادة «المانشافت» في يورو 2020

نواف السالم(صدى):

كشف يوأخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، عن إمكانية عودة توماس مولر وماتس هوملز، إلى المنتخب في بطولة كأس الأمم الأوروبية « يورو 2020 ».

وقال لوف، في تصريحات صحفية، إنه يمكن الاعتماد على الدوليين السابقين كخيار محتمل، مضيفًا: «من السابق لأوانه الآن الإجابة على أسئلة لم تطرح نفسها بعد»، متابعًا: «الأداء القوي لمولر وهوملز».

يشار إلى أن مدرب المنتخب الألماني، كان قد استبعد مولر وهوملز وجيروم بواتينج من المنتخب في إطار التغيير الذي شهده في العام الماضي.