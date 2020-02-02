مولر وهوملز قد يعودون لقيادة «المانشافت» في يورو 2020
كشف يوأخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، عن إمكانية عودة توماس مولر وماتس هوملز، إلى المنتخب في بطولة كأس الأمم الأوروبية « يورو 2020 ».
وقال لوف، في تصريحات صحفية، إنه يمكن الاعتماد على الدوليين السابقين كخيار محتمل، مضيفًا: «من السابق لأوانه الآن الإجابة على أسئلة لم تطرح نفسها بعد»، متابعًا: «الأداء القوي لمولر وهوملز».
يشار إلى أن مدرب المنتخب الألماني، كان قد استبعد مولر وهوملز وجيروم بواتينج من المنتخب في إطار التغيير الذي شهده في العام الماضي.
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