شاهد المسجد الذى سأل فيه النبى ﷺ ربه ثلاثاً فأعطاه اثنتين ومنع واحدة
استعرضت إمارة المدينة المنورة، مساء اليوم، مقتطفات تاريخية عن مسجد الإجابة الذى يقع فى شمال البقيع.
وبحسب ما ذكرته إمارة المدينة المنورة، فأن النبي ﷺ دخل في المسجد وركع فيه ركعتين ودعا ربّه طويلاً ثم انصرف، وقال: سألت ربّي ثلاثاً، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة.
يذكر أن المسجد يبعُد عن المسجد النبوي 400م، وتبلغ مساحته 1000 م2 ، وتوجد قبة في مقدمة المسجد ومنارة واحدة في الجنوب الشرقي ومصلى للنساء بمساحة 100م.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 1 دقيقة
لماذا منع الثالثة عن الرسول صل الله عليه وسلم …؟!
والرسول معصوم عن قول أي شيء لا يرضي الله ليمنعه عنه 🤔