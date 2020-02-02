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شاهد المسجد الذى سأل فيه النبى ﷺ ربه ثلاثاً فأعطاه اثنتين ومنع واحدة

شاهد المسجد الذى سأل فيه النبى ﷺ ربه ثلاثاً فأعطاه اثنتين ومنع واحدة
نايف السالم(صدى):

استعرضت إمارة المدينة المنورة، مساء اليوم، مقتطفات تاريخية عن مسجد الإجابة الذى يقع فى شمال البقيع.

وبحسب ما ذكرته إمارة المدينة المنورة، فأن النبي ﷺ دخل في المسجد وركع فيه ركعتين ودعا ربّه طويلاً ثم انصرف، وقال: سألت ربّي ثلاثاً، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة.

يذكر أن المسجد يبعُد عن المسجد النبوي 400م، وتبلغ مساحته 1000 م2 ، وتوجد قبة في مقدمة المسجد ومنارة واحدة في الجنوب الشرقي ومصلى للنساء بمساحة 100م.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1282 ] نشر منذ 1 دقيقة

لماذا منع الثالثة عن الرسول صل الله عليه وسلم …؟!

والرسول معصوم عن قول أي شيء لا يرضي الله ليمنعه عنه 🤔

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