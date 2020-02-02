ولي عهد دبي يُهدي حصانًا لطفل من المملكة مولع بالخيول
أهدى ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، طفلًا من المملكة مولع بالخيول، حصانا وطلب منه أن يطلق عليه اسما يحبه.
وأوضح الطفل في مقابلة صحفية، أنه أطلق على الحصان اسم «ياقوت»، مضيفًا أنه «كلما كنت أذهب إلى مضمار سباق الخيول كنت أتمنى أن يكون لدي حصان وأقوم بامتطائه».
وتابع: «لم يكن الأمر بيدي أن أحقق رغبتي لأن الأمر ببساطة عدم امتلاكي للعدة المناسبة وصغر سني»، مؤكدًا أن ولي عهد دبي سأله أحد المرات عن رغبته، فأجابه: «أرغب في أن يكون لدي حصان» فرد عليه: « تم ».
لللل[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 31 دقيقة
انا ودي من ولي عهد دبي يعطيني 5مليون
وسيارة بنز 2020 فقط