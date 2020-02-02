وظائف شاغرة فى مستشفى المواساة بالمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى المواساة بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، وذلك بالمسميات التالية :

1- ممرضات ومساعدات تمريض

2-معالج تنفسي (أخصائى تنفس)

3- مساعدات أسنان

4-صيادلة ذكور

5-فنيين تخدير

وأوضح أن جميع هذه الوظائف يشترط أن يكون المتقدم إليها سعودي الجنسية.

كما أعلن عن توفر وظائف بمسمى ممرضات لغير السعوديين، شرط نقل كفالة، وأن يكون ترخيص الهيئة ساري.

ونوه بأن التقديم على هذه الوظائف يتم شخصيًا لشؤون الموظفين بالمستشفى الواقع على طريق المطار الطالع.