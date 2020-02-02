20 وظيفة شاغرة للجنسين في شركة بوبا العربية 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بوبا العربية عن وجود 20 وظيفة شاغرة للجنسين، للعمل بالشركة في الرياض، بمسمى (مندوب مبيعات)، لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، بالإضافة إلي حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها (لا يشترط تخصص مُحدد).

ولفتت إلى مميزات الوظيفة المتمثلة في راتب شهري قدره 5,000 ريال، ومكافأة سنوية وعمولات و بدل سكن و بدل مواصلات وبدل جوال.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/02/02م وينتهي بتاريخ 2020/03/02م.