أزمة كبيرة في برشلونة تهدد إريك أبيدال

وكالات(صدى):

كشفت تقارير كتالونية، عن أزمة اندلعت داخل نادي برشلونة، بعدما فشل السكرتير الفني، إريك أبيدال، ومساعده، رامون بلانيس، في التعاقد مع صفقة هجومية جديدة خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وذكرت التقارير أن أبيدال وبلانيس لم يشعران بالدعم الكامل من قبل الإدارة خلال يناير الماضي، وبالتالي لم يستطيعا التوقيع مع لاعب على الرغم من قطعهما شوطا كبيرا في المفاوضات مع فالنسيا لضم مهاجمه، رودريغو مورينو.

وأكدت أن نادي برشلونة أصبح في ورطة، بسبب حجم الإصابات واللاعبين الراحلين في الفترة الماضية، حيث يمتلك الفريق فقط 15 لاعبا حتى الآن ومع إصابة، أرتورو فيدال، الغامضة لم يعد أمام المدرب، كيكي سيتين، سوى 14 لاعبا وبالتالي فهو مجبر على الاستعانة بلاعبين شباب من أكاديمية لاماسيا.

ويذكر أن أبيدال وبلانيس عقد اجتماع طارئ مع بارتوميو لمعرفة إذا ما كانت الإدارة تثق في قدراتهما لحسم ملف التعاقدات أم أن هناك تغييرا في وجهات النظر قد يؤدي إلى رحيلهما بالفترة المقبلة.

ولم يتعاقد برشلونة مع المهاجم المطلوب، لكن الإدارة الفنية قد حسمت صفقتين للمستقبل بالتعاقد مع ترينكاو من سبورتنغ براغا وماتيوس فيرنانديز من بالميراس.