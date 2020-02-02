شركة الحافلات الحدیثة تعلن عن وظائف شاغرة بمكة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الحافلات الحدیثة المحدودة الشركة المشغلة لمشروع النقل العام (حافلات مكة) بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة الإعلان عن فتح باب القبول لأكثر من (000,1) شاغر وظیفي في كافة التخصصات بمدینة مكة المكرمة، وذلك وفقاً

وتضمنت الوظائف ” محلل مالي – فني میكانیكي – سكرتیر إدارة علیا – مدیر الفحص والتدقیق – مدقق جودة – مفتش صحة وسلامة وبیئة -مدقق الصحة والسلامة والبیئة – مھندس بیئي – مفتش جودة – مدیر قسم الشؤون القانونیة -رئیس مسؤولي السكن – محصل مبالغ مالیة -مفتش مبیعات رقمیة”.

وموظف مستودعات – مسؤول مفقودات -مھندس ورشة -مشرف سائقین -مطور شبكة -مشرف أصول -مدیر مالي – مشرف تطبیقات انظمة النقل الذكي -مشرف معدات النقل الذكي -فني أنظمة النقل الذكي -مراقب میزانیة -كھربائي -فني میكانیكي -كبیر مسؤولي النظافة -مدرب غرفة تحكم -مفتش تذاكر -موظف تسویق -مشرف نظافة -مسؤول نظافة -مشرف مصرف وخزینة”.

للتقديم : هنا

للتفاصيل: هنا