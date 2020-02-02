بالفيديو.. نور الغندور تذيب فيلر شفتيها وتتعرض لإصابة مفاجئة 

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الفنانة نور الغندور لإصابة مفاجئة أثناء إذابتها للفيلر من شفتيها، من أجل استعدادها لتصوير دورها في مسلسل “دفعة بيروت”.

ولفتت الغندور إلى أنها تستخدم فلتر أثناء التصوير، حتى تخفي الكدمة الموجودة على شفتها السفلية، مبينة أنها خضعت لإذابة الفيلر من الشفاه نظراً لاستعدادها تصوير دورها في مسلسل “دفعة بيروت”.

وأبانت الغندور أنها أثناء إذابتها لفيلر شفتيها تحركت فجأة، مما أصابها في شفتها السفلية وأسفر عن كدمة تزعجها بشدة، وتدفعها لمحاولة إخفائها أثناء التصوير.