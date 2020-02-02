بالفيديو.. العجيمي يحذر من السفر إلى تركيا: «لا تذهب لشراء إهانتك»

عادل الحربي(صدى):

حذر عبدالرحمن العجيمي ناشط في حقوق المستهلك، من السفر والاستثمار إلى تركيا.

وقال العجيمي لقناة ” الإخبارية” اليوم الأحد : حفظًا لكرامتك تجنب السفر إلى تركيا ولا تذهب بمالك لشراء إهانتك.

وأضاف : هناك جهلة في السفر يجمعون الأموال، ليسافرون ويشترون إهانتهم، وهم لم يسمعون كلام الحكومة والتحذيرات من السفر إلى تركيا.

وكانت شركة عقارية سعودية قد تعرضت في طرابزون في تركيا إلى إطلاق نار من مقاول تركي؛ إثر خلاف نشب بينه وبين صاحبها.

ويأتي ذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها سفارة الرياض لدى أنقرة بشأن خطورة الاستثمار في تركيا، حيث أسفرت حادثة إطلاق النار على مقر الشركة العقارية التي فيما يبدو أنها جرت بنية القتل بالنظر إلى 7 رصاصات، عن تدمير واجهات مبنى الشركة بالكامل.