الكويت تستلم رئاسة حقل «الوفرة» المشترك مع المملكة

وكالات(صدى):

استلمت الكويت، رئاسة العمليات المشتركة في حقل «الوفرة» الواقع بالمنطقة المحايدة مع المملكة، اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة رئاسة شركة «شيفرون» لعمليات الوفرة المشتركة في 31 يناير الماضي.

وقرر الرئيس التنفيذي بالوكالة، تعيين حمد سالم العجمي مديرا عاما للعمليات في الوفرة المشتركة اعتبارا من يوم الأحد، بعدما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة نفط الخليج وشركة شيفرون.

وأعلن مسؤول نفطي كويتي، أن موعد بدء الإنتاج بحقل الوفرة سيكون في أواخر شهر مارس المقبل، بواقع 10 آلاف برميل يوميا، وسط توقعات أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.

يذكر أن الكويت والمملكة كانتا قد وقعتا في الـ24 من ديسمبر الماضي، اتفاقا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المشتركة، التي تحتوي حقولا نفطية ويتم تشغيلها على نحو مشترك بين الدولتين.