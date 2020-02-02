شبهة جنائية وراء حادث سقوط شاب من مبنى قيد الإنشاء في الباحة 

إبراهيم الزهراني(صدى):

سقط شاب من مبني قيد الإنشاء في الباحة، مما أسفر عن إصابته بكسور في الأضلاع والعمود الفقري وفي الرأس.

وتفصيلا، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية في الباحة يفيد بالعثور على شاب ملقى عماره تحت الإنشاء وهو في غيبوبة تامة، وعلى الفور باشرت شرطة الباحة البلاغ حتي تم القبض على الجناة.

وعثرت شرطة الباحة على بعض أغراض الشاب الأساسية في الدور الأول وهاتفه الجوال ومبلغ مالي في الدور الأرضي، بينما تشير الاستدلالات لسقوطه من الدور الخامس إثر عراك ومطاردة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن واقعة سقوط الشاب تدور حولها شبهة جنائية.