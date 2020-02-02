بالفيديو …كوشنر : الدول الإقليمية والشعب الفلسطيني سيخسرون حال رفض صفقة القرن
قال كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، إن الشعب الفلسطينى سيكون أول من سيخسر حال رفض تنفيذ خطة السلام التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤخرًا، والمعروفة بصفقة القرن.
ولفت، في تصريحات له، إلى أن بلاده لديها مصالح، وتعمل على تنفيذها، مضيفا أن الشعب الفلسطينى يريد أن يحسن حياته بالاستثمارات، وان ينعموا بحياة كريمة، وأن يسمح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى، مؤكدًا أن بلاده تضمن تحقيق كل ذلك في حال دخول الفلسطينيين على طاولة المفاوضات.
وأكد أن الدول الإقليمية المجاورة لفلسطين ستكون الطرف الثانى الخاسر حال رفض المفاوضات، وسيكون الشرق الاوسط حينها غير متعافي.
الواقع[ عدد التعليقات: 7556 ] نشر منذ 29 دقيقة
صفقه القرن ظلم وتكريس الاحتلال كل شئ لصالح الصهاينه هذا غير مقبول نهائيا الحل هو المبادرة العربية التي قدمها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله
مراقب دولي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 26 دقيقة
مخالف للنشر
مراقب دولي[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 26 دقيقة
مخالف للنشر
مراقب دولي[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 26 دقيقة
مخالف للنشر
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1281 ] نشر منذ 22 دقيقة
الرفض الفلسطيني والعربي لن يكون خساره
القضية الفلسطينية ليس من السهل حلها…ليقدمها ترمب هدية ليهود أمريكا
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