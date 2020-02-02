بالفيديو …كوشنر : الدول الإقليمية والشعب الفلسطيني سيخسرون حال رفض صفقة القرن

واشنطن(صدى):

قال كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، إن الشعب الفلسطينى سيكون أول من سيخسر حال رفض تنفيذ خطة السلام التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤخرًا، والمعروفة بصفقة القرن.

ولفت، في تصريحات له، إلى أن بلاده لديها مصالح، وتعمل على تنفيذها، مضيفا أن الشعب الفلسطينى يريد أن يحسن حياته بالاستثمارات، وان ينعموا بحياة كريمة، وأن يسمح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى، مؤكدًا أن بلاده تضمن تحقيق كل ذلك في حال دخول الفلسطينيين على طاولة المفاوضات.

وأكد أن الدول الإقليمية المجاورة لفلسطين ستكون الطرف الثانى الخاسر حال رفض المفاوضات، وسيكون الشرق الاوسط حينها غير متعافي.