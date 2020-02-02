قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي لعام 1441ھـ

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمین لرتبة (جندي)، والتي سبق الإعلان عنھا من خلال موقع وزارة الداخلیة (بوابة التوظیف).

وأكد أنه على المقبولین مبدئیاً الالتزام بمواعید استكمال مراحل القبول المحدده لھم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات المطلوبة.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة : أصل الشھادة الدراسیة المطلوبة للوظیفة مصدقھ من الجھة الصادرة منھا (مع نسخة طبق الأصل – بطاقة الھویة الوطنیة – تعلیمات لجنة القبول المبدئي والمقابلة الشخصیة- الحضور بالزي الریاضي بدون-جزمھ ریاضیھ لقیاس الطول بشكل دقیق”.

لمعرفة نتائج المتقدمين هنا