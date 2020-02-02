جراد المملكة وجبة شهية على مائدة الكويتيين

خالد الظفيري(صدى):

يهتم المسّنون في الكويت، بأكل الجراد كعنصر أساسي في وجباتهم، بعكس الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين الـ 20 والـ30 من العمر الذين يبغضون تلك الحشرة.

وتستورد الكويت، الجراد من المملكة في أكياس حمراء تبلغ وزنها 250 جرامًا، خلال شهر يناير؛ إذ يتم تقديمها إلى جانب كمأ الصحراء البيضاء.

ويؤكد تجار الكويت، أن تلك الحشرة مثل الروبيان ولحمها لذيذ، وخاصة تلك التي تمتلئ بالبيض، مشيرًا إلى أن الطلب يكون على الجراد الأنثوي لأنه أكبر من الذكر.

وحاولت السلطات الكويتية، من قبل حظر استهلاك الجراد، بسبب المخاوف من احتوائها على مبيدات حشرية، لكن دون جدوى.