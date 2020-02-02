بالفيديو .. سلوك غريب ينتهى بمعركة عنيفة بين حارس وقاتل مسجون

واشنطن(صدى):

أثار السلوك الغريب لسجين يدعى نيكولاس كروز، في مقاطعة بروارد الأمريكية، حفيظة حارس السجن، الأمر الذى أسفر عن مشاجرة عنيفة بينهما أنتهت باستسلام السجين وتكبيله.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما قام السجين بالدوران بشكل غريب حول طاولات موجودة بالسجن، دون مبرر واضح لما يقوم به، وعندما لاحظ حارس السجن ذلك، طلب منه الجلوس، ألا أن السجين رفض وانقض عليه بالضرب، وبدأت المعركة.

وبعد لحظات من الضرب المتبادل، استطاع الحارس السيطرة على السجين الذى استسلم في نهاية نزاله.

الجدير بالذكر، أن نيكولاس كروز، وهو مطلق النار في مدرسة ثانوية بفلوريدا الأمريكية فى عام 2018، وتم اتهامه بقتل 17 شخصا، ومن المرجح أن يحكم عليه بالإعدام.

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