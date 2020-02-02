«العدل» توضح خطوات إلغاء إيقاف الخدمات
أوضحت وزارة العدل، اليوم الأحد، الخطوات اللازم اتباعها لإلغاء قرار “إيقاف الخدمات” عن الأشخاص المنفذ ضدهم.
وقالت الوزارة إنه لرفع إيقاف الخدمات يمكن الدخول إلى بوابة “ناجز”، والضغط على أيقونة التنفيذ، ثم استعراض الطلبات، ثم الطلبات المحالة، ومن ثم إجراءات للطلب، ثم طلبات إجراءات من الدائرة، ثم اختيار من القائمة (طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات).
ويذكر أن وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، قد أصدر قرارًا ينهي بموجبه أزمة “إيقاف الخدمات” الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1281 ] نشر منذ 1 ساعة
بصراحة ووضوح
خسرت “وزارة العدل” مصداقيتها في حماية قرارها..ايقاف الخدمات..
هل كان قرارا عشوائيا متسرعا غير مدروس ؟
نتمني أن تكون القرارات عبر مجلس الوزراء والشوري
وعلى الوزارات التنفيذ.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1281 ] نشر منذ 1 ساعة
تقدمت بطلب بيع بيت شعبي ورثه قاصر ذهنيا انا الوكيل.
مدة الإجراءات استغرقت سنة تدور المعاملة في محكمة جده..؟!
تصديق الصك استغرق 3 شهور بين محكمة جده و كتابة عدل جده ؟!