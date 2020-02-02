«العدل» توضح خطوات إلغاء إيقاف الخدمات

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة العدل، اليوم الأحد، الخطوات اللازم اتباعها لإلغاء قرار “إيقاف الخدمات” عن الأشخاص المنفذ ضدهم.

وقالت الوزارة إنه لرفع إيقاف الخدمات يمكن الدخول إلى بوابة “ناجز”، والضغط على أيقونة التنفيذ، ثم استعراض الطلبات، ثم الطلبات المحالة، ومن ثم إجراءات للطلب، ثم طلبات إجراءات من الدائرة، ثم اختيار من القائمة (طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات).

ويذكر أن وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، قد أصدر قرارًا ينهي بموجبه أزمة “إيقاف الخدمات” الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط.