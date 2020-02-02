بالفيديو.. خطر تركيا يصل لشركة سعودية في طرابزون بـ «7رصاصات»

الرياض(صدى):

تعرضت شركة عقارية سعودية في طرابزون في تركيا إلى إطلاق نار من مقاول تركي؛ إثر خلاف نشب بينه وبين صاحبها.

ويأتي ذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها سفارة الرياض لدى أنقرة بشأن خطورة الاستثمار في تركيا، حيث أسفرت حادثة إطلاق النار على مقر الشركة العقارية التي فيما يبدو أنها جرت بنية القتل بالنظر إلى 7 رصاصات، عن تدمير واجهات مبنى الشركة بالكامل.

وكان الخلاف بين المقاول التركي (الجاني) والمستثمر السعودي بسبب اتفاق الطرفين بأن يتولى المقاول إنشاء مجمع سكني مكون من 69 شقة بتمويل كامل من رجل الأعمال السعودي، على أن يكون الاستلام في نهاية العام 2017م.

ولم يلتزم المقاول التركي بالموعد المحدد متحججاً بالأوضاع الاقتصادية، فيما لم يسعَ المستثمر السعودي سوى الانتظار لمدة عامين إضافيين؛ حيث جرى تسليم المشروع مع مطلع العام 2020.

وباع المقاول التركي بعض الشقق في المشروع لصالحه، حيث رفض تسليم قيمتها لرجل الأعمال السعودي، مساوماً إياه بتعويضه ببعض القطع من الأراضي البيضاء، وهو ما رفضه المستثمر، الذي فضّل التحرك قانونياً برفع دعوى نصب واحتيال.

وقبل 3 أيام من موعد مثول المتهم التركي للتحقيق، تعرضت الشركة العقارية السعودية لإطلاق النيران، أسفر عن تدمير كامل واجهة الشركة.