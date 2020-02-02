«بن زنان»: النصر قدّم شكوى ضد «بن زكري» في واقعة البصق والشتم

طلال الغامدي(صدى):

أعلن عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، أن إدارة الفريق قدمت بشكوى ضد مدرب ضمك نور الدين بن زكري، بعد الهجوم الذي قام به الأخير تجاه روي فيتوريا مدرب النصر.

وقال بن زنان: «قدمت إدارة نادي النصر شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط ضد مدرب نادي ضمك “بن زكري” لتطاوله المتكرر والتصرفات التي قام بها من بصق وشتم وغيرها».

ووقعت مشادة بين فيتوريا ومدرب ضمك، بعد انتهاء لقاء الفريقين يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي.

وأوضح بن زكري حينها، أن النصر لم يفوز عليه إلا بضربات الجزاء، في إشارة إلى تعادل النصر عبر جزائية في الوقت بدل الضائع، بسبب طول الوقت الإضافي المحتسب.

من جانبه، أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش، جدلًا بتصريح عن البصق، قائلًا: «ناصروا من اعتدى على لاعبي النصر في دبي ، احتفوا بلاعب فريق قطري أصاب لاعباً نصراوياً».

وأضاف: «سخروا من اللعب النظيف العالمي .. هل يُستغرب منهم بعد هذا أنْ يُقلّدوا بصّاقا محقوراً في بلده كما قال عن نفسه ؟».

وكان “بن زكري” فتح النار على التحكيم في المباراة، قائلا : ” ظُلمنا كثيرا في هذا الملعب وبتقارير نستطيع تقديمها للجميع، كم من مباراة ضاعت من فريق ضمك في اللحظات الأخيرة بسبب ضربات الجزاء، هذه ضربة الجزاء العاشرة وفريقنا لم يحصل على أي ركلة، أترك لكم الحكم؟”، مضيفا أن النصر لا يفوز عليه إلا بضربات الترجيح.