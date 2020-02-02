طرد عائلة من طائرة بسبب رائحة كريهة

واشنطن(صدى):

قامت شركة طيران أمريكية، بطرد عائلة كاملة من إحدى رحلاتها، حيث أجبرهم موظفو الشركة على مغادرة طائرة تابعة لها بذريعة “رائحة أجسادهم”.

وذكرت تقارير أن يهودا يوسف أدلر وزوجته، جيني، وابنتهما الصغيرة، قد أجبروا على مغادرة الطائرة التي كانت متجهة إلى مدينة ديترويت في ينايرالماضي، حيث علق موظفو الشركة على عقيدتهم اليهودية.

وردت الشركة بأن قرارها لا علاقة له بالدين، وإنما يعتمد على شكوى عملاء آخرين من رائحة منبعثة من أدلر.

وتضمنت الدعوى القانونية، التي رفعت في ولاية تكساس، اتهامات بالتشهير والتسبب في ضغوط نفسية والتمييز على أساس ديني.

حيث قال أدلر إنه لم تمض خمس دقائق على جلوس عائلته داخل الطائرة حتى طلب منهم أحد الموظفين مغادرة الطائرة بسبب حالة طارئة.

وأضاف أنّ الموظف أخبره بعد مغادرة الطائرة بقرار الطيار إنزالهم بسبب رائحة أجسادهم.

وجاء في الدعوى القضائية أن تعليق الموظف تضمن “إهانة وازدراء؛ إذ قال للعائلة إنه يعرف عن اليهود الأرثوذكس أنهم لا يغتسلون سوى مرة واحدة في الأسبوع”. وتقول العائلة إنها سألت نحو عشرين شخصا من ركاب الطائرة، ولم يلحظ أحد وجود رائحة كريهة.