بنك البلاد يقدم تمويلا عقاريا لمن دخلهم أقل من 14 ألف ريال 

علي القحطاني(صدى):

قدم بنك البلاد وبالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء أو ما يعرف بـ ” البيع على الخارطة “.

وأوضح بنك البلاد أن التمويل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية لدى بنك البلاد، لافتا:” لا يتم الاستقطاع من العميل إلا جزء من القسط الشهري (الأرباح فقط) خلال فترة الإنشاء وبحد أقصى 24 شهر ونسبة إجارة ثابتة طوال فترة التعاقد”.

وأتاح بنك البلاد الحصول على تمويل شخصي وتمويل عقاري في آن واحد لتستفيد من التغير في القسط لأقصى استقطاع شهري، مبينا أن هناك هامش ربح لتمويلك العقاري من صندوق التنمية العقارية لمن دخلهم الشهري 14 ألف ريال أو أقل مع التمويل المدعوم من بنك البلاد.

ولطلب تمويلك العقاري من بنك البلاد يرجي الدخول علي الرابط التالي: هنا