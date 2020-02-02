النيابة العامة: 4 إجراءات على رجل الضبط الجنائي حال التلبس بالجريمة

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن حالة التلبس بالجريمة توجب على رجل الضبط الجنائي اتخاذ إجراءات استدلال نوعية، مراعاة لهذه الحال و تماشياً مع طبيعة وخصوصية تلك الجرائم.

وأوضحت أنه يجب على رجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة الآتي: أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، وكذلك إثبات حال الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

كما يجب عليه أن يسمع أقوال من كان حاضرًا أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يبلغ النيابة العامة فورًا بانتقاله.