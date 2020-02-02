بالصور.. « يوكون دينالي » تجمع بين جمال المظهر وخصائصها الداخلية المميزة

الرياض(صدى):

كشفت شركة الجميح للسيارات، اليوم الأحد، عن مزايا وخصائص سيارات يوكون دينالي الجديدة التي تلبي كافة احتياجات المستخدمين؛ حيث أن يوكون XL دينالي: الطول الإجمالي: 5700 ملم، وسعة الحمولة (خلف الصف الثالث) 3447 ليتر؛ فيما حيز أقدام لركاب الصف الثالث: 876 ملم.

وتمتاز يوكون دينالي بأن الطول الإجمالي: 5197 ملم؛ بينما حجم الحمولة (خلف الصف الثالث) 2682 ليتر (سعة الحمولة)، وحيز أقدام لركاب الصف الثالث: 630 ملم؛ فضلًا عن تصميم سلس، ومقاعد الصف الثاني قابلة للفتح والطي، وخلق المساحة التي تريدها بكل سهولة.

وتعد المزايا الخارجية، هي تصميم سلس لتوفير كفاءة قصوى، كما أن يوكون دينالي بهيكله الجريء وتفاصيله المتميزة بالجودة يترك انطباعاً لا ينسى، ولمسات الكروم، بالإضافة إلى مصابيح جي ام سي المتميزة، والعجلات المتوفرة، وعتبات مساعدة قابلة للفتح كهربائياً وللإضاءة متوفرة، باب خلفي قياسي قابل للبرمجة كهربائياً.

وتعتبر مقصورة يوكون دينالي مثالاً على الرقي والإبداع حيث تجمع بين الحرفية الفائقة والرفاهية والراحة؛ مقاعد بلمسات من الجلد المخرم، عجلة قيادة مكسوة بالجلد، نظام فتح وتشغيل عن بعد بدون مفاتيح، رفاهية في جميع الفصول، كما تعد المواد ذات الجودة الممتازة والحرفية الدقيقة أساساً للبيئة الرائعة لسيارة دينالي. ​

وتشمل لمسات أصلية من الألمنيوم، ولمسات أصلية من الخشب، درزات متباينة على المقاعد الدلوية والكنسولة ، مقصورة داخلية هادئة؛ حيث عمل مهندسو جي إم سي على التركيز على جميع عناصر يوكون دينالي للحد من الضجيج وتوفير تجربة قيادة استثنائية: ​أبواب غائرة ومرايا مصممة لتقليل صفير الرياح وتحسين مستوى الانسيابية. ​

يأتي ذلك بالإضافة إلى زجاج أمامي مغلف وزجاج نوافذ أمامية معزز لزيادة مستوى ، نظام Bose®1 فعال لإلغاء الضوضاء​

إخلاء مسؤولية: نظام Bose هو علامة تجارية مسجلة من شركة ، كما صمم يوكون XL دينالي 2019 ليمنح الركاب رفاهية لا تضاه، إضافة إلى مرونة كبيرة من حيث المساحة المخصصة للأمتعة مع مقاعد تستوعب حتى ثمانية ركاب، ومقاعد الصف الثاني قابلة للفتح والطي كهربائياً، وكنسولة مركزية كبيرة.

وفي السياق نفسه، يأتي 2020 يوكون دينالي الفاخر رباعي الدفع مع ثلاثة صفوف من المقاعد وهو متوفر إما بنظام دفع ثنائي أو رباعي، وسعة الركوب تصل حتى 8؛ بينما حيز الأقدام (الصف الأول/ الثاني/ الثالث) 1151 ملم/ 991 ملم/ 630 ملم، أما حجم الحمولة (خلف الصف الأول/ الثاني/ الثالث)

2682 ليتر/ 1464 ليتر/ 433 ليتر، وسعة خزان الوقود

98 ليتر تقريباً، نسبة التعشيق على المحور 3.23؛ فيما الحد الأقصى للقطر 3674 كلغ.