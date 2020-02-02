رونالدو يقود يوفنتوس لفوز ثمين على فيورنتينا والابتعاد بالصدارة

طلال الغامدي(صدى):

تمكن نادي يوفنتوس الإيطالي، من الفوز على فيورنتينا، بثلاثة أهداف نظيفة، في منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فوز اليوفي اليوم الأحد، والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وسدد رونالدو، هدف المباراة الأول في الدقيقة 39، من ركلة جزاء، سددها على يمين بارتلومي دراجوفسكي حارس فيورنتينا، ليعود مرة أخرى في الدقيقة 80 ويسجل الهدف الثاني له وليوفنتوس.

كما عزز الهولندي ماتيس دي ليخت تقدم يوفنتوس بالهدف الثالث في الدقيقة 90+1.