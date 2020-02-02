تقلبات جوية على المملكة تبدأ غدًا

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة تبدأ غدًا الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية خاصة خلال النهار (قد تثير الأتربة والغبار) على الأجزاء الشرقية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد لتشمل أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية ونجران).

كما تشير إلى استمرار برودة الطقس على مناطق شمال ووسط وأجزاء من شرق المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية.

وأكدت الهيئة، أن هناك تأثير كتلة باردة اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري وسيتم التنويه عنها لاحقاً.