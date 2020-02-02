بالفيديو.. الطالب العائد من الصين يكشف تفاصيل نجاته من «كورونا» ووصوله إلى المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشف الطالب فهد عريشي العائد من الصين، اليوم الأحد تفاصيل عودته هو وزملائه إلى المملكة ونجاتهم من “كورونا”.

وقال الطالب لقناة الإخبارية “: خلال الأيام الماضية كانت السفارة تحاول نقلنا من الصين إلى الرياض حيث أنهم وصلوا اليوم، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية الصينية وسفارة المملكة في الصين.

وأضاف :جميع الزملاء في الصين تم منحهم تذاكر سفر للعودة إلى المملكة، وأغلبهم الآن عادوا إلى المملكة ولكن هناك بعض الطلاب لم يعودوا بسبب ظروفهم الدراسية ولكن متاح لهم العودة في أي وقت.