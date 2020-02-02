تطورات جديدة ترجح نجاة «البشير» من تهمة انقلاب 1989

الخرطوم(صدى):

كشف فريق الدفاع عن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، تطورات جديدة متعلقة بالتهمة الموجه للبشير فى قضية الانقلاب على الحكومة عام 1989.

أوضح محمد الحسن، أحد أعضاء فريق الدفاع عن البشير، أن الاتهامات الموجهة للبشير مجرد اتهامات سياسية ويست قانونية.

وأضاف أن النائب العام الذى شكل لجنة التحقيقات المتعلقة بالقضية، هو نفسه الذى تقدم بالبلاغ ضد البشير، مما يعنى أن الحكم فى القضية هو نفسه الخصم، الأمر الذى يجعل قضية الانقلاب مليئة بالشوائب القانونية.

وأكد أن كل ذلك دفع بالرئيس السودانى السابق لرفض التحقيق معه في تهم الانقلاب، مشيرًا إلى أن فريقه قدم طعنا لدى المحكمة الدستورية على نظر القضية، باعتبارها أمرا سياسيا.