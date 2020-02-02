4 أطعمة يجب على مريض الربو تجنبها أشهرها الجمبري والفاصوليا 

أميرة خالد(صدى):

تعزز بعض الأطعمة فرصة الإصابة بمرض الربو، بسبب رد فعل الجهاز المناعي بقوة تجاه بروتينات معينة موجودة في هذه الأغذية.

وينصح بضرورة تجنب عدة أطعمة لمنع الربو ومنها الجمبري والفاصوليا والقهوة، أولا.. الفاصولياء والملفوف:تضغط على الحجاب الحاجز وتسبب ضيقا في التنفس، بالإضافة إلى تحفيز الربو، ولذلك يجب تجنب البصل والثوم والأطعمة المقلية، للحماية من الربو.

ثانيا.. القهوة والشاي: يحتويان على حمض الساليسيليك، الذي يحفز أعراض الربو.

ثالثا.. الفاكهة المجففة: تحتوي على الـ ”سلفيت“، التي تساعد في تحفيز أعراض الربو وتفاقمها أيضا، وبالإضافة إلى الفاكهة المجففة.

رابعا.. الجمبري والمحار: يساهمان في تحفيز أعراض الربو، حيث يحتوي على مادة الـ ”سلفيت“، كما يعد المحار من الأطعمة المحفزة أو المثيرة للحساسية وأعراض الربو.